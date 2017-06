NBA-chef vil øge fokus på racisme

Endnu et bevis på at racismen fortsat trives, og at USA bestemt ikke er en undtagelse.

For godt et døgn siden vågnede basketballstjernen LeBron James op til, at nogle havde spraymalet en racistisk fornærmelse på hans hus.

Det fik kort efter chefen for NBA, Adam Silver, til at udtrykke sin forargelse.

- Det er sørgeligt, at vi fortsat har disse problemer i samfundet, siger NBA-chefen ifølge AFP, og han vil have NBA-stjernerne til at gå forrest i kampen mod racisme.

- Der er en stærk historie i ligaen for, at man råber op omkring problemer med ulighed og racemæssig uretfærdighed. LeBron selv har været fantastisk klar omkring disse emner.

NBA er i høj grad domineret af sorte spillere, som udgør hele 75 procent af ligaen. Og Adam Silver vil intensivere kampen mod racisme i samfundet.

- Vi kan spille en rolle som en samlende enhed. Vi vil fordoble vores indsats, arbejde med spillernes fagforening og tale højlydt om disse problemer, siger Adam Silver.

Hærværket på LeBron James' bolig kom, kort inden han sammen med Cleveland Cavaliers skulle ud i den første af maksimalt syv NBA-finaler mod Golden State Warriors.

Men James fandt også tid til at tale om den racistiske hilsen på boligen.

- Hvis det er for at holde liv i en diskussion på min bekostning, så er det okay med mig. Men det viser bare, at racisme altid vil være en del af verden og en del af USA, sagde NBA-stjernen ifølge AFP.

- Uanset hvor mange penge du har, uanset hvor berømt du er, uanset hvor mange mennesker der beundrer dig, er det bare hårdt at være sort i USA.