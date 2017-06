Myndigheder åbner sag mod Mourinho for spansk skattesnyd

Portugiseren var fra 2010 til 2013 træner for spanske Real Madrid, og det er i denne periode, at snyderiet skulle have fundet sted.

Konkret skulle det ifølge anklageren være sket to gange, en gang i 2011 og en gang i 2012, at Mourinho har snydt skattemyndighederne.

Portugiseren har angiveligt ført 3,3 millioner euro, cirka 24,5 millioner kroner, uden om skattevæsenet.

Sagen mod José Mourinho har været undervejs i en del måneder.

Hans navn blev nævnt i den såkaldte Football Leaks, hvor adskillige prominente navne fra fodboldens verden er nævnt i tvivlsomme sammenhænge.

Blandt andre Mourinhos landsmand Cristiano Ronaldo, der er anklaget for at have ført knap 110 millioner kroner uden om det spanske skattesystem.

Det skulle være sket fra 2011 til 2014.

Ronaldo vil ifølge det spanske medie El Confidencial møde op og vidne i sagen 31. juli.

Ifølge vedvarende rygter har sagen gjort den 32-årige portugiser så rasende, at han ubetinget vil væk fra Real Madrid.

- Jeg forlader Madrid. Jeg har bestemt mig. Der er ingen vej tilbage, sagde Cristiano Ronaldo ifølge den spanske sportsavis Marca til holdkammerater på det portugisiske landshold forud for Confederations Cup i Rusland.

Også andre stjerner har været under anklage.

FC Barcelona-profilen Lionel Messi blev sidste år idømt 21 måneders betinget fængsel for skattesnyd.

I maj i år stadfæstede Højesteret i Spanien dommen over argentineren, der blev dømt for i perioden 2007 til 2009 at have ført omkring 30 millioner kroner uden om skattesystemet i Spanien.