Murray og Djokovic mødes i tennisbrag i Doha

Verdens nummer et og to i herretennis mødes i finalen i ATP-turneringen i Qatar.

Andy Murray vandt i semifinalen fredag i to sæt over verdens nummer ti, Tomas Berdych, mens Novak Djokovic forinden havde store problemer med Fernando Verdasco, som ligger nummer 42 på verdensranglisten.

Verdensranglistens nummer et og to, Andy Murray og Novak Djokovic, mødes i finalen i ATP-turneringen i Qatar.

Djokovic var således flere gange nede i sækken mod Verdasco, men slap ud og vandt efter en dramatisk kamp i tre sæt, 4-6, 7-6(7), 6-3.

Novak Djokovic var foran 4-2 i første sæt, da Fernando Verdasco fik fat, vandt fire partier på stribe og dermed sættet med 6-4.

I andet sæt lavede spillerne et servegennembrud hver frem til stillingen 4-4 i Djokovic' serv. Her afværgede serberen tre breakbolde, og sættet fortsatte til tiebreak, hvor kampens afgørelse var lige op over.

Fernando Verdasco spillede sig nemlig foran 6-2 og havde dermed fire matchbolde. Djokovic afværgede dem alle og fik endnu en matchbold imod sig, før han vandt tiebreaken 9-7.

I tredje sæt tippede kampen til verdenstoerens fordel. Han brød til 3-2 og holdt egen serv hele vejen frem til endnu et servegennembrud til 6-3.

Anderledes let gik det for verdensetteren, Andy Murray. Han vandt 6-3, 6-4 over Tomas Berdych.

Murray holdt alle sine servepartier i første sæt og brød to gange i andet sæt, hvor han selv blev brudt en enkelt gang.