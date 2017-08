Murray melder fra til endnu en turnering op til US Open

Britiske Andy Murray, som ligger nummer et på verdensranglisten i tennis, kommer ikke til at spille næste uges ATP-turnering i Cincinnati, fortæller han onsdag.

- Desværre kommer jeg ikke til at spille i Cincinnati, da jeg stadig er ved at komme mig ovenpå min skade, siger Murray onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har altid nydt at spille der (I Cincinnati, red.), og jeg ser frem til at vende tilbage næste år.

Afbuddene til de to turneringer, som fungerer som opvarmningsturneringer til US Open, der begynder 28. august i New York, sår tvivl om, hvorvidt Murray deltager i den amerikanske grand slam-turnering.

Det er også uvist, hvilken forfatning den 30-årige stjerne møder op i, hvis han deltager i New York, nu hvor han misser to af de helt store opvarmningsturneringer til US Open på hardcourt.

Men skotten arbejder for at blive klar til US Open, fortæller han.

- Jeg fortsætter med at arbejde hårdt med det mål at spille i New York, siger han.

Murray, der har været verdensetter siden november, kan desuden se sin verdensranglisteplacering gå til spanske Rafael Nadal i denne uge, hvis French Open-mesteren spiller sig til semifinalerne i Montreal.

Nadal er også topseedet i Cincinnati i næste uge, og det er første gang, siden han vandt turneringen i 2010, at Nadal får den seedning i turneringen.

Wimbledon- og Australian Open-mesteren, Roger Federer, vil være andenseedet i turneringen, som han har vundet syv gange tidligere.