Murray booker sin fjerde French Open-semifinale

Her blev Andy Murray for fjerde gang klar til en semifinale i turneringen, da han besejrede japanske Kei Nishikori 2-6, 6-1, 7-6 (7/0), 6-1.

Her skal Murray møde formstærke Stanislas Wawrinka, som tidligere onsdag i sikker stil besejrede kroatiske Marin Cilic 6-3, 6-3, 6-1.

Kei Nishikori leverede ellers i den grad varen i første sæt, hvor japaneren diskede op med sublimt spil i perioder.

Andy Murray måtte se to servepartier blive brudt undervejs til 1-2 og 2-5, før Nishikori rent servede første sæt hjem.

Den ottendeseedede japaner skulle forsøge at holde niveauet i andet sæt, hvor Murray derimod skulle forsøge at få sin serv til at fungere bedre.

Murray måtte dog indkassere en advarsel fra dommeren undervejs i andet sæt for at bruge for lang tid på at serve.

Det irriterede tydeligvis briten, som dog efterfølgende fandt motivationen, for kort efter brød han Nishikoris serv og bragte sig foran 3-1.

Igen havde Murray udfordringer i sin egen serv, som langt om længe blev holdt til 4-1-føring, og Murray var nu ovenpå, mens Nishikori ledte efter løsninger.

Murray brød igen japaneren og servede sættet i den forvandlede kamp hjem 6-1.

De to fulgtes ad til 2-2 i tredje sæt, hvor Murray fik tre muligheder for at bryde foran 40-0, udnyttede den anden og bragte sig foran 3-2.

Nishikori brød dog tilbage og udlignede med det samme, og det blev også 5-5.

Så brød de to spillere hinandens servepartier og med 6-6 ventede en tiebreak.

Her var Murray helt på toppen og sejrede 7-0, mens Nishikori ikke vandt en eneste af sine server.

Til gengæld brød japaneren Murray ved første mulighed i fjerde sæt. Murray rodede sig ud i problemer, men brød tilbage umiddelbart efter til 1-1.

Lyset var slukket hos Nishikori, der ikke vandt flere partier, og Andy Murray lukkede opgøret ved at serve sig på 6-1.