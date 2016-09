Müllers genfundne målnæse glæder Joachim Löw

Efter et EM uden scoringer var Thomas Müller atter tilbage på pletten for Tyskland mod Norge søndag.

I den kamp viste Bayern München-angriberen Thomas Müller, at hans målkrise fra sommerens EM-slutrunde er en saga blot. Ved EM scorede Müller ikke et eneste mål.

Tyskland åbnede VM-kvalifikationen med en overbevisende sejr på 3-0 over Norge på udebane.

Müller diskede op med to scoringer søndag, og hans genfundne målform glæder landstræner Joachim Löw.

- Han havde problemer foran mål ved EM. Det var vigtigt for ham at få en god start på VM-kvalifikationen, lyder det fra den tyske landstræner ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi var generelt ikke så effektive under EM, men det var vi i dag (søndag, red.). Det var godt at se, at vi fik så god en start.

Trods favoritværdigheden til Tyskland i opgøret er Norge en modstander, der kan drille større nationer.

Derfor var Joachim Löw også glad for at se, hvor godt holdet spillede i den vanskelige udebanekamp i Oslo.

- Det var ikke en let kamp. Det er i starten af sæsonen for spillerne, men vi fik Norge til at løbe rundt mellem os, og så satte vi tempoet op, når det var nødvendigt, siger Löw.

Sejren sender Tyskland til tops i gruppen, og holdet er da også storfavorit til at booke billet til VM-slutrunden i Rusland i 2018.