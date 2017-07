Muguruza udspiller slovak og stormer i Wimbledon-finale

Dermed er Muguruza klar til karrierens anden Wimbledon-finale, efter at hun i 2015 blev nummer to efter finalenederlag til Serena Williams.

I torsdagens kamp kom 14.-seedede Muguruza foran 5-0 i første sæt, inden Rybarikova kom på tavlen for første gang og reducerede til 5-1.

Efterfølgende havde Muguruza mulighed for at serve sættet hjem, og det gjorde hun i sikker stil. Spanieren behøvede blot en enkelt sætbold for at hive sættet hjem efter godt en halv times spil.

Spanieren havde kampen igennem held med sin stærke baghånd, der stod for adskillige vinderslag særligt ned langs linjen.

Andet sæt fortsatte i samme stil, og Muguruza brød allerede slovakken i første parti. Det blev også til 2-0, 3-0 og 4-0, inden Rybarikova kom på tavlen.

Lige lidt hjalp det dog for slovakken, der er nummer 87 i verden. Muguruza tog de næste to partier og sikrede sejren efter lidt over en times spil.

Dermed er Muguruza klar til finalen, hvor vinderen af kampen mellem britiske Johanna Konta og amerikanske Venus Williams venter.