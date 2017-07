Muguruza sender verdensetteren Kerber ud af Wimbledon

Selv om Kerber er nummer et i verden, så var det Muguruza, der havde det psykologiske overtag inden mandagens opgør, idet spanieren har vundet de fire seneste opgør mod Kerber - det seneste af dem dog i slutningen af 2015.

14.-seedede Muguruza spillede da også med klart størst power af de to, men Kerber sled og slæbte, og efter hun brød spanieren til 5-4 i første sæt, kunne hun serve sættet hjem.

Tyskeren formåede at holde Muguruza helt og aldeles fra breakpoints i første sæt, og derfor var det nok, at Kerber udnyttede en enkelt af sine muligheder for servegennembrud.

Også i andet sæt var det lige. Muguruza gik igen og igen efter vinderne, og hun lavede klart flest vindere kampen igennem. Men spanieren leverede også markant flere uprovokerede fejl end Kerber.

Ofte var der tale om store afbrændere fra den spanske ketsjer, men hun overlevede to breakpoints i løbet af andet sæt, og da hun foran 5-4 selv brød Kerber, fik hun fremtvunget et afgørende sæt.

I tredje sæt kom Kerber foran 2-0, men Muguruza bed fra sig og kæmpede sig tilbage i sættet, som hun vandt 6-4.

Klar til kvartfinalen er også French Open-mesteren Jelena Ostapenko, der skulle bruge hele otte matchbolde for at spille sig videre til kvartfinalen. Letten vandt 6-3, 7-6 over ukrainske Elina Svitolina.

I kvartfinalen skal Ostapenko op mod Venus Williams. Den amerikanske veteran vandt sikkert med 6-3, 6-2 over kroaten Ana Konjuh.

Med sejren er 37-årige Venus Williams den ældste kvinde i 23 år i en Wimbledon-kvartfinale. Martina Navratilova nåede i 1994 helt frem til finalen - også i en alder af 37 år.

Også russiske Svetlana Kuznetsova er kvartfinaleklar efter en sikker sejr på 6-4, 6-2 over polske Agnieszka Radwanska.

Slovakken Magdalena Rybarikova er også videre til kvartfinalen efter sejr i tre sæt over kroaten Petra Martic.