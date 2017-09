Muguruza fejer endnu en modstander af banen ved US Open

Den 23-årige spanier spillede sig fredag frem til ottendedelsfinalen i turneringen efter en sikker sejr over slovakiske Magdalena Rybarikova.

Den forsvarende Wimbledon-vinder Garbiñe Muguruza har igen fundet storspillet frem til årets sidste grand slam-turnering, US Open.

Muguraza vandt i to sæt med sejrscifrene 6-1, 6-1.

De to første kampe ved US Open vandt Muguruza med 6-0, 6-3 og 6-4, 6-0, og hun viser dermed for alvor god form på de amerikanske baner.

Også Venus Williams spillede sig fredag i ottendedelsfinalen.

Den rutinerede amerikaner bookede billet til næste runde med en sejr i to sæt over Maria Sakkari fra Grækenland.

Hos herrerne blev 16.-delsfinalen endestationem for den femteseedede Marin Cilic. Kroaten tabte i fire sæt til argentinske Diego Schwartzman.

Dermed står det klart, at mindst en af de mandlige finalister ved årets US Open bliver en debutant i grand slam-finale-sammenhæng.

Spillere som Roger Federer og Rafael Nadal er stadig med i turneringen, men de er parret til at møde hinanden inden finalen. Samtidig har stjerner som Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka og Andy Murray meldt afbud.

Det har banet vejen for, at nye stjerner kan komme langt i US Open.

En af dem er den 18-årige canadier Denis Shapovalov, der fredag kvalificerede sig til ottendedelsfinalen ved US Open som den yngste spiller siden den 17-årige amerikaner Michael Chang i 1989.

Han møder i ottendedelsfinalen spanske Pablo Carreno Busta.