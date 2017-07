Muguruza efter Wimbledonsejr over idol: Undskyld Venus

Garbiñe Muguruza havde ingen grund til at undskylde noget, da hun lørdag med storspil vandt finalen i Wimbledon over Venus Williams.

Muguruza viste i sejrens stund overskud, da hun med en skuffet Venus Williams in mente satte ord på sejren.

- Jeg havde den hårdeste kamp (i turneringen, red.) mod Venus i dag. Hun er så utrolig en spiller, og jeg voksede op med at se hende spille. Undskyld, lød det fra Muguruza på Centre Court.

Det var den venezuelanskfødte tennisspillers anden grand slam-sejr i karrieren, efter at hun vandt French Open i 2016.

Dagens sejr var dermed også hendes første triumf i Wimbledonregi, hvor hun også var i finalen i 2015 mod Serena Williams.

- Det føltes utroligt at få mulighed for at spille mod Venus her. Selvfølgelig var jeg nervøs, for jeg har altid drømt om at vinde titlen, men jeg følte mig i kontrol.

- For to år siden tabte jeg finalen til Serena, og hun sagde til mig, at jeg ville vinde turneringen en dag, siger Muguruza.

Hun er den blot anden kvindelige, spanske tennisspiller, der vinder Wimbledon, efter at Conchita Martinez sejrede i 1994.

Netop Martinez var med på sidelinjen som træner lørdag, da Muguruzas normale træner, Sam Sumyk, var blevet hjemme hos sin gravide kone.

- Her er den, lød det kort fra Muguruza om titlen henvendt til Sumyk.

37-årige Venus Williams kunne være blevet den ældste, kvindelige vinder i Wimbledon, siden professionel tennis blev indført i 1968, med en sejr i sin niende finale i turneringen.

Hun måtte dog nøjes med foreløbigt at forblive på fem singletitler i turneringen, og trods skuffelsen viste hun også overskud.

- Tillykke Garbiñe. Jeg ved, hvor hårdt, du arbejder, og jeg er sikker på, at det her betyder meget for dig og din familie, siger Venus Williams.

Herefter rettede hun opmærksomheden mod sin søster, der er fraværende i toptennis i øjeblikket på grund af graviditet.

- Jeg savner Serena. Jeg prøvede på bedste vis at gøre de ting, du gør, men jeg tror, der vil komme andre muligheder.