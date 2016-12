David Moyes blev i april 2014 fyret i Manchester United. Mandag er han tilbage på Old Trafford for første gang siden sin fyring, når Sunderland besøger United. (Arkivfoto).

Moyes varmer op til hed modtagelse i United

David Moyes vender mandag tilbage til Manchester United for første gang siden sin fyring for snart tre år siden.

Før mandagens Premier League-opgør har Moyes fået flere United-fans på nakken med udtalelser om, at han ikke længere kan genkende klubbens værdier.

Samtidig er den 53-årige skotte stolt over, at han i en kort periode havde et af fodboldens største trænerjob.

- Jeg var der for kort tid, men man skal vinde kampe, og det gjorde jeg ikke, siger han til flere britiske medier.

Moyes blev hentet i Everton som afløser for legenden Alex Ferguson.

- Jeg ville 100 procent sikkert gøre det igen. Meget få mennesker bliver tilbudt jobbet i Manchester United, og det var en ære for mig.

- Det var en stor oplevelse, og ikke en jeg ville bytte væk på grund af den kvalitet, der var hos spillerne, og den professionalitet jeg oplevede, siger Moyes.

Skotten mener, at Manchester United har vendt sig bort fra nogle af de værdier, som han mener, prægede klubben for få år siden.

Moyes peger på, at hans to efterfølgere - hollænderen Louis van Gaal og den nuværende United-manager, portugisiske José Mourinho - har spenderet store summer på at hente stjernespillere til klubben.

- Manchester United var en klub med store traditioner, og de foretrak at hente britiske managers. Den tradition er væk.

- Det er også en fodboldklub, der har haft traditioner omkring pengeforbrug. De prøvede ikke at konkurrere med alle de andre klubber.

- Man gjorde, hvad man mente, var det rigtige, og brugte pengene på den rette måde. Den del er også væk, så jeg synes, at der er ændret en del i United. Men det er den vej, man har valgt at gå, siger Moyes.

Trods det påståede mådehold på transfermarkedet, så indrømmer skotten, at han selv arbejdede på at få en del profiler til klubben.

Blandt andre de tre nuværende Real Madrid-stjerner Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Toni Kroos. Bale var dengang tilknyttet Tottenham og Kroos var i Bayern München.

- Det var spillere på det niveau, vi kiggede på. Det var ikke sådan, at vi ville hente syv-otte spillere ind, for vi stod med et hold, der lige havde vundet mesterskabet.

- Der er kommet mange spillere til United, og ikke alle har nødvendigvis gjort en forskel.

- Men jeg tror, at jeg på nuværende tidspunkt ville stå med et succesfuldt hold, siger han.

Mandagens opgør mellem United og Sunderland spilles klokken 16.00.