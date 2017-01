Manchester United-manager José Mourinho er helt uforstående over for, hvorfor der ikke tages mere hensyn til de enkelte hold, når spilletidspunkterne planlægges.

Mourinho revser kampprogrammet i England

Skulle holdet gå hele vejen i alle turneringerne, venter der 67 kampe frem mod sommerferien, men José Mourinho forventer ikke, at kampplanlægningen kommer til at tage højde for det pressede program.

Ligesom United spillede også Watford FA Cup søndag, og det var helt hul i hovedet, mener den portugisiske manager.

- Jeg kan forestille mig, at vi får nogle dejlige gaver (i forhold til kampplanlægningen, red.), lød det sarkastisk fra Mourinho efter sejren søndag.

- Lige som Watford i dag. De fik en fantastisk gave. De spillede FA Cup i dag (søndag, red.), og de skal spille Premier League på tirsdag.

Den slags planlægning forstår den karismatiske manager intet af.

- Det er til grin. Der blev spillet så mange kampe i går (lørdag, red.). Hvordan kan det så være, at et hold skal spille i dag og så igen tirsdag, spurgte Mourinho retorisk efter holdets sejr.

Ifølge Mourinho burde Watford have spillet FA Cup lørdag for at få mere tid til restitution inden tirsdagskampen, og han forventer, at det samme vil ramme hans hold senere i sæsonen.

- Det er helt åndssvagt. Det gælder ikke kun for Watford. Jeg ved, at mange af disse overraskelser også vil vente os, konkluderede han.

Omkring julen var der også heftig debat blandt flere managere i Premier League, da man mente, at kampprogrammet gav store ulemper for flere hold.