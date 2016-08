Spørger man Manchester Uniteds manager, Jose Mourinho, så skal tyske Bastian Schweinsteiger se langt efter spilletid for de røde djævle i denne sæson.

Mourinho om Schweinsteiger: Det er hans liv og karriere

Bastian Schweinsteiger har to år tilbage af kontrakten med Manchester United til 1,7 millioner kroner om ugen.

- Jeg tror det er meget utænkeligt, at det (spilletid til Schweinsteiger, red) kommer til at ske. Jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger, det ser meget vanskeligt ud, siger Mourinho.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, indikerer fredag, at der ikke er plads til den tyske fodboldspiller Bastian Schweinsteiger i portugiserens trup i denne sæson, skriver AFP.

- Jeg har Paul Pogba, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini og Michael Carrick. Det er fem spillere til to pladser. Det ser ikke ud som om, at der vil opstå en mulighed for spilletid.

32-årige Schweinsteiger har meldt ud, at han ikke vil til en anden europæisk klub, og det er på trods af, at Mourinho ikke kan garantere ham et eneste minuts spilletid i denne sæson.

Mourinho fortæller, at han er overrasket over, at Schweinsteiger er villig til at blive kontrakten ud.

- Jeg kan ikke svare for ham (Schweinsteiger, red.). Det er hans liv. Det er hans karriere. Han har en kontrakt med klubben og har besluttet sig for at blive. Det er fint med os, siger portugiseren.

Tyskeren har to år tilbage af sin kontrakt, som angiveligt indbringer ham 190.000 britiske pund om ugen, hvilket cirka svarer til 1,7 millioner kroner.

Mourinho løftede sløret for, at det er mere tænkeligt, at spillere fra klubbens ungdomsakademi kommer til at spille end tyskeren.

- Hvis vi løber ind i problemer eller muligheder, så har jeg nogle få unge spillere på akademiet, og jeg vil hellere end gerne fremskynde deres udvikling ved at lade dem spille.

Schweinsteiger kom til Manchester United fra Bayern München sidste år. Præsidenten i den tyske klub, Karl-Heinz Rummenigge, har kritiseret Mourinhos behandling af Schweinsteiger, men det forholder portugiseren sig til i traditionel kølig Mourinho-facon.

- Efter jeg læste nogle citater fra nogle af folkene i Bayern München, troede jeg, at de ville komme løbende til Manchester for at hente ham (Schweinsteiger, red.) tilbage, men nej - det skete ikke, siger Mourinho.

- Jeg er faktisk ret overrasket over, at hr. Rummenigge ikke allerede er her (i Manchester, red.)