Mourinho nedtoner titelchance: Vi er ved at bygge et hold op

United-manager José Mourinho blev straks spurgt til muligheden for at vinde fodboldturneringen i denne sæson. Og her manede portugiseren til besindighed.

- For at vinde Champions League skal vi vinde 13 kampe, og vi har nu vundet en enkelt kamp. Vi er ved at bygge et hold op, og der er lang vej endnu.

- Der er en gruppe af hold, som er foran os, siger Mourinho til TV3+ og nævner blandt andre FC Barcelona, Bayern München, Real Madrid og Juventus.

Tidligere i trænerkarrieren har Mourinho vist, hvad han kan udrette med et undertippet hold.

- Jeg vandt Champions League-titlen med både Porto og Inter, og ingen af de to hold var favoritter, så lad os se, lyder det fra Mourinho.

United-manageren melder Paul Pogba ude i et stykke tid med en forstrækning i baglåret. Franskmanden udgik skadet 19 minutter inde i første halvleg.

Mourinho ser desuden frem til at få Zlatan Ibrahimovic tilbage efter en alvorlig knæskade. Men der skal gå den tid, svenskeren har behov for, fortæller han.

- Vi har brug for Zlatan, og vi venter på ham. Vi er nødt til at være tålmodige.

- Han behøver ikke at gøre alle mulige vilde ting for at komme tilbage på holdet. Han skal hellere bare komme tilbage stille og roligt, og først når han er helt klar, påpeger Mourinho.