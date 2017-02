Mourinho kritiserer ufokuseret mandskab trods sikker sejr

Trods en 3-0-sejr og Zlatan-hattrick havde Manchester United-manageren ikke meget positivt at sige.

Særligt var den portugisiske manager utilfreds med spillernes manglende tænding både før og under kampen.

- Jeg følte det med det samme i omklædningsrummet. De var for støjende, for pjattede, for afslappede, siger José Mourinho efter kampen.

Svenskeren Zlatan Ibrahimovic var kampens helt store profil, da han var manden bag alle kampens tre mål.

Men Mourinho fokuserede efter kampen ikke på svenskerens målnæse. I stedet langede han ud efter sine spillere, der ifølge manageren især spillede en dårlig første halvleg.

- Kampen begyndte, og det første, vi gjorde, var tilbagelægningen (af Eric Bailly, red.) til angriberen, der pludselig var ansigt til ansigt med Sergio (Romero, Uniteds målmand, red.), siger José Mourinho.

Portugiseren har ikke lagt skjul på, at han ville foretrække at spille i Champions League i stedet for den mindre prestigefyldte Europa League.

Det skal dog ikke være en undskyldning for at mangle tænding i kampene.

- Vi spiller ikke Champions League. Vi spiller Europa League. Det var det samme i den indledende gruppefase. Da vi havde brug for at vinde, så gjorde vi det, siger José Mourinho.