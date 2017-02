Mourinho jagter første delmål i United-planen

I sommer tiltrådte José Mourinho som manager for Manchester United, efter at både David Moyes og Louis van Gaal uden succes havde forsøgt at indfri klubbens og fansenes store forventninger.

Mourinho fik også en svær start. Efter tre ligasejre til at åbne sæsonen på lykkedes det kun United at hente to sejre i de næste 11 kampe.

Siden er skuden dog rettet gevaldigt op, og søndag kan sæsonens første større pokal komme i hus, hvis Southampton bliver nedlagt i Liga Cup-finalen på Wembley.

Manchester United går ind til kampen med blot to nederlag i de seneste 28 kampe i alle turneringer, men en triumf søndag vil kun være et skridt på vejen i genrejsningsplanen.

- Det vil være godt for truppen, og det vil være godt for klubben. Det vil selvfølgelig også være godt for mig, siger José Mourinho ifølge AFP forud for kampen.

De 20-foldige engelske mestre har været i spille- og trofæmæssig dvale gennem det meste af de seneste tre sæsoner.

Liga Cuppen kan på ingen måde sammenlignes med en Premier League-titel, men det kan være med til at booste klubbens falmede vinder-dna, der er nødvendig for igen at blive en udfordrer til Premier League-titlen.

- Klubben vandt et trofæ i sidste sæson. Lad os se, om vi kan vinde endnu et i denne sæson, lyder det fra den portugisiske manager.

Mens Uniteds pokalskab er godt fyldt, har Southampton kun en FA Cup-triumf fra 1976 at fremvise af større pokaler.

Den blev til gengæld vundet efter en finale mod netop Manchester United.

- Jeg er klar over, at Southamptons seneste pokaltriumf var i 1976 mod Manchester (United). Det er længe siden, og det vil være fantastisk at få et godt resultat, siger Southampton-manager Claude Puel ifølge AFP.

Kampen fløjes i gang 17.30 søndag og kan få dansk deltagelse, hvis Puel vælger at sende Pierre-Emile Højbjerg i aktion.