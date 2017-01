José Mourinho er sikker på at få minimum én finale i sin første sæson som manager for Manchester United.

Mourinho hylder spillerne efter svær vej til Wembley

- Jeg er glad. Vi skal til Wembley. Vi havde en svær lodtrækning, svære modstandere, svære kampe, men vi klarede den. Vi er der.

- Vi slog tre Premier League-hold, hvilket ikke er en let vej for at komme i finalen, siger Mourinho til klubbens hjemmeside.

I finalen venter endnu et Premier League-hold i skikkelse af Pierre-Emile Højbjergs Southampton, der sendte Liverpool ud i semifinalen.

Manchester United så ud til at være i god kontrol i returkampen mod Hull, men et straffespark til hjemmeholdet ti minutter før pausen bragte fornyet spænding ind i opgøret.

En udligning efter pausen ved rekordindkøbet Paul Pogba afgjorde dog reelt kampen, og Mourinho var glad for at se, hvordan hans spillere reagerede under pres.

Den portugisiske manager undlader elegant at omtale det straffespark, Hull blev tildelt, men det kræver ikke store evner udi kunsten at læse mellem linjerne for at finde ud af, hvad Mourinho mener.

- Vi begyndte kampen, og vi havde den i vores hule hånd. Vi var i total kontrol, og så skete der noget, som åbnede kampen, og så måtte vi arbejde med, at kampen var åben. Det gjorde vi godt, lyder det fra Mourinho.

Finalen spilles 26. februar, og selv om det blot er den lille pokalturnering i England, så bliver det specielt for portugiseren.

- Wembley er Wembley. Wembley har for professionelle med passion for fodbold en speciel betydning og en speciel stemning, siger José Mourinho.