Mourinho har intet hørt fra myndighederne i skattesag

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, er meget overrasket over, at der er blevet åbnet en sag om skattefusk mod ham i Spanien.

- Dags dato har hverken de spanske skattemyndigheder eller den offentlige anklager kontaktet José Mourinho eller hans rådgivere, der blev ansat til at forestå processen, lyder det i meddelelsen.

Tirsdag kom det frem, at de spanske skattemyndigheder åbnede en sag mod José Mourinho, der fra 2010 til 2013 var cheftræner for spanske Real Madrid.

Portugiseren blev beskyldt for at have ført 3,3 millioner euro, cirka 24,5 millioner kroner, uden om de spanske skattemyndigheder.

Skatteunddragelsen skulle være sket i to tilfælde, én gang i 2011 og én gang i 2012.

Mourinhos rådgivere lægger i meddelelsen tal frem om portugiserens skattebetalinger, mens han boede i Spanien.

- José Mourinho, der boede i Spanien fra juni 2010 til maj 2013, betalte mere end 26 millioner euro (cirka 193 millioner kroner, red.) i skat med en gennemsnitlig skatteprocent på 41.

- Han accepterede de forslag om reguleringer, som de spanske skattemyndigheder fremsatte i 2015 angående årene 2011 og 2012, og han indgik forlig angående 2013.

- Den spanske regering lavede - gennem skattemyndighederne - til gengæld et certifikat, hvor den attesterede, at han havde lavet reguleringerne og havde opfyldt alle sine skatteforpligtelser, meddeler José Mourinhos rådgivere.

Manchester United-manageren er ikke den eneste, som de spanske skattemyndigheder undersøger i øjeblikket.

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo er anklaget for at have snydt i skat for omkring 110 millioner kroner.

Tidligere i år stadfæstede Højesteret i Spanien en betinget dom på 21 måneders fængsel til FC Barcelona-profilen Lionel Messi. Det skete for skatteunddragelse for et beløb på omkring 30 millioner kroner.