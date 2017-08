Mourinho før Super Cup: Jeg er klar til at hente Bale

United skal spille mod Real Madrid i den årlige Super Cup-kamp mellem sidste sæsons Champions League- og Europa League-vindere, og Mourinho kommer til at kigge efter, om Real Madrids angriber Gareth Bale er med.

Manchester Uniteds portugisiske manager, José Mourinho, kommer ikke kun til at holde øje med sit eget hold, når det tirsdag aften løber på banen på Philip II Arena i den makedonske hovedstad, Skopje.

Er waliseren ikke det, vil Mourinho forsøge at lokke ham til Manchester.

- Hvis han (Bale, red.) spiller, er det fordi, han er en del af trænerens og klubbens planer. Så kommer jeg ikke til at gøre noget.

- Hvis han ikke er en del af klubbens planer, og det er sandt, at en spiller som Bale er på vej væk, så er jeg klar til at tage imod ham, siger Mourinho ifølge AFP.

Ud over at holde øje med en potentiel ny spiller glæder Mourinho sig til sæsonens første officielle kamp mod et af verdens bedste hold.

- Forskellen mellem Champions League- og Europa League-mestrene er tydelig.

- De bedste hold er selvfølgelig i Champions League, og når man kommer i semifinalen, er det mod fire af de fem eller seks bedste hold i Europa.

- Så der er en kvalitetsforskel, men vi tror på, at en sejr er mulig, lyder det fra Mourinho.

Real Madrid skal i år forsøge at følge op på en af de bedste sæsoner i klubbens historie, der bød på både et spansk mesterskab og endnu et Champions League-trofæ.

Holdet har ikke vundet en eneste træningskamp op til denne sæson. Real Madrid-træner Zinedine Zidane er dog alligevel fortrøstningsfuld.

- Real Madrid er det bedste hold i verden.

- Vi ved, at vores rivaler hvert år vil forsøge at gøre livet svært for os, men vi har spillere, der er sultne, og som aldrig bliver træt af at vinde, siger Zidane.

Cristiano Ronaldo er med i Real Madrids trup på trods af kun at have spillet én træningskamp i løbet af sommeren.

Manchester United må undvære de to forsvarsspillere Phil Jones og Eric Bailly, der begge er ude med karantæne.

Varmen kan komme til at spille en afgørende rolle i kampen. Det forventes således, at temperaturen kommer til at være i 30'erne, når kampen sparkes i gang klokken 20.45 dansk tid.