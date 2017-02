Mourinho føler sig sikker på at beholde Ibrahimovic

Manager José Mourinho føler sig overbevist om, at Ibrahimovic vælger at gøre brug af klausulen, så han også spiller i den engelske storklub næste sæson.

- Jeg er helt sikker på, at han bliver, siger José Mourinho ifølge AFP.

- Han kom her med intentionen om at være her i to år, og det er gået bedre for ham, end mange havde forventet.

- Han ved, vi forbedrer os i næste sæson, og jeg tror, at han gerne vil være med til det i sit måske sidste år på det højeste niveau. Derfor er jeg meget fortrøstningsfuld omkring hans fremtid, siger manageren.

Manchester United og Zlatan Ibrahimovic ligger efter 24 spillerunder nummer seks i Premier League. Svenskeren er delt nummer to på topscorerlisten med 15 fuldtræffere.

Ifølge Mourinho er svenskerens store engagement i klubben også en af årsagerne til, at han forventer en kontraktforlængelse.

- Han er faldet godt ind i klubben, og han har ingen problemer i forhold til sin familie. Jeg tilbød ham at tage fri en dag for at tage til Sverige, men det ville han ikke, siger Mourinho.

35-årige Zlatan Ibrahimovic og Manchester United skal i aktion lørdag eftermiddag mod Watford.