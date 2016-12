Mourinho føler sig hjemme i Manchester United

- Jeg kan kun sige, at jeg blev taget imod med åbne arme af en meget rolig, intelligent bestyrelse og ejere. De ved, hvad de vil, siger José Mourinho.

- For mig har det været nemt at komme her. Det er et svært job, men meget nemt at føle sig hjemme.

- Nemt at føle sig godt tilpas i klubben. Nemt at føle, at klubben vil fremad, og at folk gerne vil være glade igen. Jeg havde det godt med det samme, jeg kom her, siger portugiseren.

- Så jeg har været her fem-seks måneder, men føler mig hjemme. Det har været nemt.

- Forventningerne er store, resultaterne går op og ned, og vi er ikke i den position, vi ønsker os, siger han.

Manchester United har godt hjulpet af flere scoringer fra Zlatan Ibrahimovic vundet de seneste tre kampe i Premier League.

Holdet indtager en øjeblikkelig sjetteplads i Premier League med 30 point - 13 færre end førerholdet Chelsea.

Mandag venter Sunderland hjemme på Old Trafford. Sunderlands manager David Moyes blev i 2013 hentet til United som afløser for legenden Alex Ferguson.

Moyes blev sparket ud ti måneder senere og nåede ikke engang at stå i spidsen for United i en hel sæson.