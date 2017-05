Mourinho: Vi byttede gerne pokalen for de 22 menneskeliv

Manchester Uniteds portugisiske manager, José Mourinho, siger efter sejren i Europa League, at han ville være villig til at afgive titlen, hvis det kunne bringe de 22 personer tilbage, der omkom i et blodigt angreb ved Manchester Arena mandag aften.

United vandt 2-0 over Ajax onsdag aften i Stockholm, i en kamp der i høj grad blev spillet i skærene fra tragedien i Manchester.

- Hvis vi kunne, så ville vi klart bytte sejren for de menneskeliv. Det ville vi ikke skulle tænke over to gange. Gør denne titel folk i Manchester en lille smule glade? Måske, siger manageren til nyhedsbureauet AFP.

Inden kampen blev der afholdt et minuts stilhed til ære for ofrene, ligesom spillere for begge klubber bar sørgebind i finalen.

Manchester United havde dagen før finalen valgt at aflyse det sædvanlige pressemøde forud for kampen for at give spillerne ro.

Finalen blev aldrig den store fodboldmæssige oplevelse, hvor Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan stod for de to mål.

- Dette er det vigtigste trofæ i min karriere, fordi det er det seneste, som jeg har fået. Og det sidste er altid det vigtigste. Det er sådan, at jeg ser på det, siger Mourinho efter sejren til nyhedsbureauet Reuters.

Mourinho, der tre gange tidligere har vundet europæiske titler med Porto og Inter, har tidligere sagt, at han ikke ønskede at vinde Europa League, da succes i den næstbedste europæiske turnering vil være en skuffelse.