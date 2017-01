Anthony Martial scorede sit andet ligamål i sæsonen, da han udlignede i Uniteds 2-1-sejr over Middlesbrough lørdag.

Mourinho: Martial skal lytte til mig og ikke til agent

Anthony Martial har bare at følge bossens ordrer, hvis franskmanden vil være en succes i Manchester United.

Sejren blev hentet efter to sene scoringer i slutminutterne af United, da først Martial og siden Paul Pogba scorede og sikrede de tre point.

Anthony Martial udlignede til 1-1, da Manchester United lørdag vandt 2-1 hjemme over Middlesbrough i Premier League.

Det får dog ikke United-manager José Mourinho til at falde på halen over den 21-årige franske angriber, der i forrige sæson scorede 17 gange for United i ligaen.

Lørdag var Martial på pletten for anden gang i denne sæson, hvor Martial har haft svært ved at få spilletid.

Imens har Martials agent talt om et muligt lejeophold i spanske Sevilla, men Mourinho advarer Martial om at lytte for meget til sin agent.

- Anthony skal lytte til mig og ikke til sin agent. Martial spillede, han kreerede chancer, og han scorede. Han kæmpede og var meget positiv. Jeg ved godt, at han er et toptalent.

- Han er en spiller med fantastiske muligheder for at blive en topspiller, men han skal lytte til mig ved træningen hver dag. Al den feedback, jeg giver, er for at forbedre spillere, siger Mourinho ifølge AFP.

Portugiseren nævner Henrikh Mkhitaryan som et eksempel at følge for Martial.

Armeneren havde svært ved at få spilletid i begyndelsen af sæsonen, men har fundet formen med tre scoringer i de seneste fire kampe.

- Med processen omkring Mkhitaryan så ringede hans agent stort set dagligt til mig og sagde, "Mkhitaryan ville blive en bedre spiller med dig (Mourinho, red.)".

- Med Martial kan jeg dagligt læse i avisen, at han skal til Sevilla, skal udlejes og ikke er glad.

- Martial skal lytte til mig, siger Mourinho.