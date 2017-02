Peter Sagan har vundet VM de seneste to gange. Til sommer kommer slovakken til Danmark for at deltage i et motionscykelløb, som blandt andre Jens Veggerby og komikeren Casper Christensen står bag. (Arkivfoto).

Motionscykelløb lokker Peter Sagan til start i Danmark

Efter Tour de France deltager verdens største cykelstjerne i et motionsløb et endnu ukendt sted i Danmark.

Verdensmester Peter Sagan stiller til sommer til start i et motionscykelløb i Danmark.

Den 27-årige slovak kommer forbi et endnu ukendt sted i Danmark 29. juli for at deltage i cykelløbet, der endnu ikke har fået et navn.

Den tidligere cykelrytter Jens Veggerby er blandt arrangørerne og bekræfter over for Ritzau, at det er lykkedes at få de senere års største internationale cykelnavn til start.