Morten Soubak skal føre Angola til OL-succes

Soubak er blevet ansat som ny landstræner for Angolas håndboldkvinder, og han skal forsøge at føre holdet frem til et topresultat ved OL i 2020.

Den danske håndboldtræner Morten Soubak har ført Brasilien frem til VM-guld, og nu skal han forsøge at føre endnu et mindre rutineret håndboldland frem mod den absolutte verdenstop.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Hans første store opgave bliver VM i december, men det bliver ikke allerede her, at hans hold kommer til at toppe.

- Vi har fem spillere ude på grund af skader og graviditeter. Vi er hårdt ramt, så det er nok ikke ved det kommende VM, at vi bliver verdensmestre, siger Morten Soubak.

Angola nåede frem til kvartfinalen ved OL i Rio, hvor de senere russiske guldvindere blev stopklodsen. Angolas potentiale er til endnu mere, siger Morten Soubak til Sjællandske Nyheder.

- De slog både Rumænien og Montenegro i den indledende pulje i Rio. Rumænien vandt altså bronze ved VM, så det var en positiv overraskelse.

- Det var også opløftende for forbundet, og jeg kan godt forstå, at de har forventninger om, at holdet kan flytte sig yderligere. Der er potentiale til at komme blandt de bedste, og det er OL i Tokyo, vi sigter mod, siger han.

52-årige Soubak har tidligere trænet GOG og FCK's håndboldkvinder.