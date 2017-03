Morten Olsen: Professionalisme skal give Bendtner succes

På klubplan har den 29-årige angribers potentiale stadig til gode at folde sig helt ud. Det kan ske nu, hvis Bendtner formår at leve som en professionel fodboldspiller.

Det siger Morten Olsen efter Bendtners skifte til den norske mesterklub Rosenborg.

- Jeg har snakket så meget med ham gennem ti år, og for mig er det vigtigt - og også for ham selv - at han skal leve op til det, der kræves af at være en professionel fodboldspiller, siger Morten Olsen.

- Alle kan jo se - og jeg har hørt det fra de klubber, han har været i, senest fra Wolfsburg - at manden har et potentiale. Han skal leve med forventningerne.

- Og det er først og fremmest ham selv, som skal vise, at han kan. Både over for sig selv og for omgivelserne. Jeg håber i allerhøjeste grad, at det er et godt klubvalg, siger Morten Olsen.

De seneste fire år har Bendtner spillet for Juventus, Arsenal, Wolfsburg og senest Nottingham Forest. Han har dog aldrig formået at bide sig fast i startopstillingen over en længere periode i nogen af klubberne.

Det har skader også været en del af forklaringen på, påpeger Morten Olsen.

- Han skal også have held i sprøjten. Han har været skadet indimellem, og det slår mange gange professionelle spillere tilbage, ligesom vi har set det med Nicolai Boilesen (FCK-back, red.).

- Hvis man har lidt uheld med skader, og det har - glemmer folk - Nicklas også haft, kan det være ødelæggende, siger Morten Olsen.

Fra 2006 til 2015 spillede Nicklas Bendtner 74 landskampe og lavede 29 mål. Han har ikke været udtaget til landsholdet siden de to playoffkampe mod Sverige i november 2015, Morten Olsens to sidste landskampe.