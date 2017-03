Morten Bruun: Bendtner i topform er for god til Norge

Men rammer Bendtner sit gamle niveau, er han alt for god til den norske liga, lyder vurderingen også.

- Hvis Bendtner kommer tilbage til det niveau, han havde for fire-fem sæsoner siden, er han alt, alt for god til Rosenborg.

- Men det er meget usikkert, om han gør det, siger Morten Bruun, der peger på netop fast spilletid som nøglen for Bendtner.

- Hvis han kan få fast spilletid i Rosenborg, vil det være et godt skifte. Det er det, han mangler mere end noget som helst andet, siger Morten Bruun.

Bendtners skifter fra Nottingham Forest i den næstbedste række i England til Rosenborg, hvor han har underskrevet en treårig aftale.

Men selv om den norske liga umiddelbart synes at være noget af et skridt tilbage for Bendtner rent niveaumæssigt, bliver det næppe nemt at få fast spilletid. Det er nemlig ikke en hvilken som helst klub, han skifter til.

- Det er på mange måder et hold, der er alt for stærkt til den norske liga. Det vil svare til en, der skifter til FC København, vurderer kommentatoren.

Bruun understreger igen og igen, at fast spilletid er en nødvendighed, hvis Bendtner skal have gang i karrieren igen.

- Men det er meget usikkert, om han får det. Jeg har ikke set noget de sidste par år, der peger i den retning.

- Jeg troede, at tyske Wolfsburg ville være et godt sted for ham, men det fungerede ikke, siger Morten Bruun.

Onsdag udtager landstræner Åge Hareide truppen til næste opgave i VM-kvalifikationen, udekampen mod Rumænien.

I mange år var Bendtner blandt de sikreste navne i den danske trup, men han har ikke været med, siden Hareide for godt et år siden overtog roret fra Morten Olsen.

Det er dog ikke udelukket, at Bendtner en dag kan komme tilbage til det danske landshold, vurderer Morten Bruun.

- Lige nu og realistisk set det næste halve år er Bendtner for dårlig til landsholdet. Det ville være at gøre grin med Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen. Men Bendtner har en alder, der gør, at han ikke er fuldstændig udelukket fra landsholdet, siger Morten Bruun.

I første omgang handler det dog om Norge og Rosenborg. Og opmærksomheden er allerede enorm.

- Han er jo en figur, der er så meget fokus på, at han får Rosenborgs hjemmeside til at bryde sammen. Det skal man forstå. Han er en kultfigur uden lige.

- Han er måske den spiller i verden, der har den største status i forhold til sin sportslige figur. Den slags må trods alt være lettere at tøjle i Trondheim end i København, siger Morten Bruun.

Bendtner møder onsdag pressen og træner med sin nye klub i Marbella, hvor Rosenborg lige nu er på træningslejr.