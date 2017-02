Morten Andersen fælder tårer over Hall of Fame-optagelse

Morten Andersen (tv.) bliver indlemmet i Pro Football Hall of Fame.

Den mangeårige kicker i NFL er meget glad for, at han efter flere års tilløb bliver valgt ind i Hall of Fame.

Den 56-årige dansker, der i en periode på 25 år agerede kicker i NFL, sad på et hotelværelse i Houston sammen med blandt andre sin hustru, da han fik beskeden.

Det var en lettet Morten Andersen, der natten til søndag dansk tid modtog beskeden om, at han efter flere forgæves nomineringer er blevet valgt ind i Pro Football Hall of Fame.

- Vi fældede et par tårer, og jeg er utroligt ydmyg og begejstret over at blive valgt ind. Tillykke til alle, jeg har det ret vildt, siger Morten Andersen til New Orleans Saints' hjemmeside.

Det var netop hos Saints, at danskeren i 1982 indledte sin karriere i NFL.

Han tilbragte 13 sæsoner i klubben, inden han senere spillede for Atlanta Falcons, New York Giants, Kansas City Chiefs og Minnesota Vikings.

I 1999 sendte danskeren Atlanta Falcons i holdets første Super Bowl nogensinde, da han scorede på det afgørende spark i NFC-finalen mod Minnesota Viking.

Atlanta tabte senere Super Bowl til Denver Broncos.

Efter at have været uden kontrakt i 2005 vendte Morten Andersen året efter tilbage til Atlanta Falcons, hvor han spillede de sidste to år af sin karriere.

I 2006 blev han spilleren med flest point i NFL's historie, en rekord han fortsat sidder på. Morten Andersen har i alt lavet 2544 point i NFL.

Atlanta Falcons' ejer, Arthur Blank, hylder Morten Andersen.

- Morten har helt ekstremt fortjent denne hæder, og han var den bedste kicker i sin æra.

- Hans mindeværdige spark vil altid være i Falcons-fansenes erindring, og vi vil altid være taknemmelige over hans tid hos os, siger Arthur Blank til Atlanta Falcons' hjemmeside.

Morten Andersen kom for 40 år siden til USA som udvekslingsstudent. Han var på det tidspunkt talentfuld inden for andre sportsgrene, men mødet med den ovale bold i amerikansk fodbold blev hans skæbne.

- Jeg vidste intet om amerikansk fodbold, da jeg kom i 1977 og næsten ikke talte sproget, siger Morten Andersen.

Danskeren er en blandt meget få kickere, der er blevet valgt til Pro Football Hall of Fame.

Adspurgt om, hvorvidt spillere fra de såkaldte "special teams" er tilstrækkeligt repræsenteret i Hall of Fame, siger Morten Andersen.

- Det mener jeg ikke, men livet er ikke altid fair. Det her er et vigtigt skridt for os som gruppe, siger han.

Morten Andersen og de seks øvrige kommende Hall of Fame-medlemmer bliver hyldet af publikum i forbindelse med Super Bowl, der bliver spillet i Houston natten til søndag dansk tid.

Her mødes New England Patriots og Atlanta Falcons, der for første gang siden 1999 er med i Super Bowl.

Ud over danskeren er LaDainian Tomlinson, Terrell Davis, Kurt Warner, Jason Taylor, Jerry Jones og Kenny Easley stemt ind i Pro Football Hall of Fame.

Den officielle optagelse finder sted i august.