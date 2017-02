Matt Ryan og Atlanta Falcons har gode chancer for at vinde holdets første mesterskab i NFL, mener Morten Andersen.

Morten Andersen: Atlanta-offensiv afgør Super Bowl

Den tidligere NFL-kicker Morten Andersen tror på sit tidligere hold Atlanta Falcons i kampen mod New England.

- Jeg tror, at Atlanta vinder, men det bliver spændende.

Det håber og tror den tidligere NFL-kicker Morten Andersen, der i to omgange i sin 25 år lange karriere repræsenterede Atlanta.

Atlanta Falcons vil skabe en overraskelse og slå favoritterne fra New England Patriots i Super Bowl.

- Falcons har så meget speed på banen, så mange specialister og er så dygtige i angrebet, siger Morten Andersen før NFL-finalen, der begynder klokken 00.30 natten til mandag dansk tid.

Den 56-årige dansker er selv til stede til Super Bowl i Houston, efter at han er blevet indlemmet i Hall of Fame.

Andersen har et godt bud på, hvordan New England Patriots' træner, Bill Belichick, vil forsøge at stække Atlantas offensiv.

- Belichick vil altid forsøge at tage den bedste spiller fra dig, så Julio Jones bliver sikkert mandsopdækket et par gange af to spillere.

- Men det giver så plads til nogle andre som (Taylor) Gabriel, (Mohamed) Sanu, (Devonta) Freeman, (Tevin) Coleman og så videre og så videre.

- Hele 13 spillere fra Falcons har scoret minimum to touchdowns i år. Det er bemærkelsesværdigt. Quarterbacken Matt Ryan har et stort arsenal af spillere, han kan sprede bolden rundt til.

- Så må vi heller ikke glemme, at Matt Ryan selv er ligaens MVP (Most Valuable Player, red.), siger Morten Andersen.

- Det bliver en stor aften, tilføjer han.

Atlanta Falcons står i år i holdets anden Super Bowl i historien. Første gang var i 1999, hvor Morten Andersen var en del af det Falcons-hold, der tabte til Denver Broncos.

New England Patriots har otte gange tidligere været i NFL-finalen. Fire gange er det blevet til triumf.