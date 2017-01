Edinson Cavani var få minutter fra at blive matchvinder med sit straffesparksmål for PSG mod Monaco.

Monacos overtidsmål sikrer remis i fransk topbrag

Den uruguayanske angriber Edinson Cavani lignede den store helt for Paris Saint-Germain søndag aften i topbraget mod Monaco i Ligue 1, men i det tredje minuts overtid udlignede gæsterne til slutresultatet 1-1.

Her sendte portugiseren Bernardo Silva bolden i mål med et flot langskud efter selv at have stået for forarbejdet. Målet skabte vild jubel hos Monacos spillere.