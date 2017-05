Monaco-træner: Vi forlader CL med oprejst pande

Tirsdag stoppede CL-festen dog, da Monaco blev sendt ud af turneringen, lige inden det for alvor bliver rigtig sjovt.

Monaco er kommet på alles læber i denne Champions League-sæson, hvor det unge franske hold er fortsat med at imponere.

Med et 1-4-nederlag samlet til Juventus i de to semifinaleopgør var der dog ikke meget at indvende for Monaco-træner Leonardo Jardim.

- På den ene side var der et meget erfarent hold, og på den anden side var der et ungt hold. Vi er meget glade for denne semifinale, og vi er meget stolte af spillerne, siger Jardim til uefa.com.

Han kan også fra sidelinjen konstatere, at mandskabet har haft fuld fart på i denne sæson.

Monaco topper den bedste franske række med tre point mere for en kamp færre end Paris Saint-Germain inden de sidste runder i Ligue 1.

I løbet af sæsonen har Monaco indtil nu scoret 140 mål i 56 kampe, og så er den franske Liga Cup ikke medregnet.

Samtidig har klubben født en ny stjerne på fodboldhimlen i det 18-årige stortalent Kylian Mbappe, der har nettet 19 gange i de seneste 21 kampe, så der er nok at glæde sig over for Leonardo Jardim.

- Spillerne gav alt, og vi kunne godt have opnået uafgjort. Vi forlader turneringen med oprejst pande, og nu vil vi fokusere på den hjemlige liga, siger Jardim.

Der resterer to runder af Ligue 1 for de fleste hold, men Monaco er en kamp bagud, da man har et opgør mod Saint Etienne i baghånden.