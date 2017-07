Monaco til Mbappe-bejlere: I bryder Fifas regler

På trods af at klubben flere gange har ytret, at den ikke er interesseret i at sælge 18-årige Mbappe, så har de 26 mål, han scorede for Monaco i den seneste sæson, vækket interessen fra Europas allerstørste klubber.

Men Monaco skriver nu i en officiel meddelelse, at "vigtige" klubber har været lidt for ivrige efter at sikre sig den franske landsholdsspillers underskrift.

- AS Monaco må desværre konstatere, at "vigtige" europæiske fodboldklubber har taget kontakt til Kylian Mbappe (og hans følge) uden klubbens (Monacos, red.) godkendelse, skriver klubben.

- AS Monaco vil gerne minde de klubber om, at sådanne handlinger er i strid med artikel 211 i de franske fodboldregler, og de er i strid med artikel 18.3 i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler vedrørende handel med fodboldspillere i Fifa-regi.

Ifølge reglerne må en klub ikke forhandle med en spiller, der er på kontrakt i en anden klub, uden tilladelse fra spillerens klub.

Monaco skriver desuden, at klubben overvejer at tage kontakt til Det Franske Fodboldforbund og Fifa for at få de to forbund til at gå ind i en disciplinær straffesag vedrørende de implicerede klubber.

Monaco nævner ikke, hvilke klubber det drejer sig om.

Angriberen er blandt andre blevet sat i forbindelse med klubber som Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain og Liverpool.

Også Arsène Wenger, som er manager for Arsenal, har vist sin interesse.

- Ingen klubber kan sige, at de ikke er interesseret i en spiller af hans kaliber, for han har så meget kvalitet i en alder af kun 18 år. Alle klubber er interesseret i ham, sagde Wenger i sidste uge på et pressemøde.