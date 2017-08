Mørkøv skal narre sin ven og chef i drøm om dansk EM-guld

Men det indebærer, at han søndag skal forsøge at bringe Cort i en mere favorabel position end favoritten Alexander Kristoff.

Alle andre dage af året arbejder Mørkøv dedikeret for nordmanden, som er både hans ven og holdkammerat - og hans træners stedsøn.

- Søndag kæmper vi for Danmark, og så bliver jeg nødt til at se bort fra, hvor jeg arbejder til daglig. Jeg bliver jo værdsat for det, jeg præsterer i løbet for Cort, så jeg håber at hjælpe ham til at kunne vinde, siger Mørkøv.

I generalprøven til EM vandt Kristoff sidste søndag foran Cort i RideLondon Classic. Her var Mørkøv netop manden, som gjorde forarbejdet for Kristoff.

- Vi er professionelle, og Alexander ved også, at søndag kører jeg for Danmark, mens han kører for Norge, og vi har vi ikke noget med hinanden at gøre.

- Det er heller ikke sådan, at man kan hjælpe hinanden overhovedet. Man bliver nødt til at fokusere på den opgave, man har den dag, og for mit vedkommende er det at hjælpe Danmark, siger Mørkøv.

Den 32-årige Katusha-rytter føler, at det danske landshold har et stærkt kort i Cort.

- Det er klart, at Magnus er et godt bud på en sejr eller et godt resultat. Det viser han jo ved at blive nummer to (i RideLondon Classic, red.). Så vi har gode chancer med ham som kaptajn til EM, siger Mørkøv.

EM-løbet køres på en rundstrækning på 20 kilometer syd for Herning. Løbet er 240 kilometer.