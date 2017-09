Mørkøv frygter tidsgrænsen på eksplosiv Vuelta-etape

Det spanske etapeløb er kendt for sine mange stigninger, hvilket ikke er det foretrukne terræn for folk som Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Magnus Cort, Lasse Norman Hansen og Søren Kragh Andersen.

Ruteprofilen på søndagens etape kan endda true rytternes fortsatte deltagelse i løbet, mener Mørkøv.

Tre hårde stigninger vil skabe store tidsforskelle, men da etapen samtidig kun er 129 kilometer lang, skal de tungeste ryttere stramme sig an for at holde sig inden for tidsgrænsen.

- For mig breder der sig en stor panik, for når man regner på det, er der kun 24 minutter at tabe.

- Det er ikke særlig meget med de tre stigninger, vi skal over, så for min del og størstedelen af feltet bliver det en rigtig, rigtig modbydelig etape, siger Michael Mørkøv (Katusha) til TV2 Sport.

For Søren Kragh Andersen (Sunweb) kan søndagsturen til Sierra Nevada også blive en barsk oplevelse.

Han var ramt af sygdom på lørdagens etape og sled sig i mål som den allersidste af de 171 tilbageværende ryttere.

Den talentfulde dansker var mere end 36 minutter efter vinderen, Rafal Majka (Bora).

Efter søndagens etape kan rytterne se frem til løbets anden hviledag, inden Vueltaen går ind i sin sidste uge.