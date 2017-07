Mørkøv baner vej for stor forløsning efter horribel Tour

Rytterne på Katusha var statister i et for det russiske hold horribelt Tour de France, som ifølge kaptajnen Alexander Kristoff allerede gik skævt, da hans danske hjælper Michael Mørkøv blev vraget til truppen.

Derfor var søndagens sejr i RideLondon-Surrey Classic en oprejsning for den stærke norske sprinter, som for første gang efter Touren var genforenet i væddeløb med Mørkøv.

- Det har været hårdt for Alexander ikke at vinde noget under Touren, hvor han har prøvet hårdt undervejs. Derfor var det lidt af en forløsning, at det lykkes i dag, siger Michael Mørkøv.

Kristoff besejrede Magnus Cort (Orica-Scott) og australieren Michael Matthews (Sunweb), da World Tour-løbet blev afgjort i en massespurt på The Mall i London.

Tidligt i løbet var Katushas unge dansker Mads Würtz Schmidt i et stærkt udbrud. Det blev hentet, og senere kom blandt andre Matteo Trentin (Quick-Step) og Jasper Stuyven (Trek) væk fra feltet.

De blev hentet blot halvanden kilometer fra målstregen, og det kostede stort set alle Katushas kræfter at holde Kristoff i spil til en mulig sejr.

- Vi sidder som de eneste og jagter udbruddet. Ind mod mål måtte vi desværre bruge flere og flere af vores folk, så det til slut kun var mig, der var tilbage til at hjælpe Alexander, siger Mørkøv.

Danskeren måtte holde Kristoff fremme de sidste 10 kilometer, og han havde derfor ikke mulighed for at køre et ellers planlagt leadout.

- Det lykkes at bringe ham ind i en position som nummer seks eller syv i sidste sving. Så fandt han et par andre ryttere, som så startede spurten. Det var perfekt, som det gik, siger Mørkøv.

Næste søndag kan Michael Mørkøv igen komme til at spille en afgørende rolle som luksushjælper, når EM i linjeløb skal afgøres.

Måske bliver det igen et opgør mellem Cort og Kristoff.

Men 6. august i Herning vil Mørkøv arbejde dedikeret for Magnus Cort i et forsøg på at snuppe et europamesterskab til Danmark - for næsen af sin norske holdkammerat og ven.