Modstanders Bendtner-rapport finder vej til internettet

Dundalk har mistet en rapport om den danske angriber, som en scout har udarbejdet. Det skriver det norske medie vg.no.

Rapporten er blevet tabt på gaden, hvorefter den er blevet publiceret på det sociale medie Twitter.

Det samme er sket med rapporten om målmanden André Hansen.

Dundalk bekræfter over for vg.no, at papirerne er ægte, og at de er blevet mistet.

Analysen indeholder fem linjer om danskerens styrker og to om hans svagheder.

I den sidste del fremhæves det, at Bendtner ikke er hårdtarbejdende, og at man derfor har muligheder for at bygge spillet op via sin back.

Onsdagens opgør i Irland er det første af to i anden runde af kvalifikationsturneringen.

Returkampen spilles i Norge næste onsdag.