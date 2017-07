Mirakelmand: Wozniackis fysik har aldrig været bedre

Tennisstjernen konsulteres hver dag under Wimbledon af osteopaten Torben Hersborg, som kun har positivt at berette efter lørdagens lange kamp i tre sæt, som Wozniacki vandt over Anett Kontaveit.

- Det er godt at se, at hun er helt skadesfri. Hun er på 100 procent, selv om hun havde en lang kamp med mange eksplosioner. Det eneste, hun havde i tankerne, da jeg mødte hende, var, at hun var sulten, fortæller Torben Hersborg.

Han har flere gange trådt til, når Wozniacki har bøvlet med fysiske udfordringer.

Senest i sidste uge, da hun i semifinalen i Eastbourne pådrog sig en forstrækning i maven og blev tvivlsom til finalen og måske endda var i fare for ikke at være helt fit til Wimbledon.

- Jeg løsnede hendes bækkenparti, da mavemusklerne sidder fast her. Der var en fastlåsning og ubalance, som medvirkede til at svække mavemuskulaturen, når den var i funktion.

- Derfor var det godt at se, da hun i finalen kunne smashe efter at have fået behandling, siger Hersborg, der i London driver klinikken Central London Osteopathy & Sports Injury Clinic.

Han havde i et stykke tid håbet på chancen for at arbejde med Wozniacki, da deres veje tilfældigt krydsedes for ni år siden.

- Hun havde haft nogle skader, der tydede på, at kroppen var ude af balance. Jeg mente, jeg kunne hjælpe. Jeg arbejder ud fra en helhedsmetode med hele kroppen, fortæller osteopaten.

Spørgsmål: Er der forskel på den Wozniacki-krop, du mødte for ni år siden og den, der fylder 27 år om få dage?

- Den har det meget bedre nu. Hun er meget veltrænet, selv om hun allerede dengang var veltrænet. Hun er blevet bedre til at træne og spise rigtigt.

- Jeg kan ikke finde plads til forbedring i hendes krop. Det er ret unikt og én af grundene til, at hun kan løbe sine modstandere trætte, lyder det fra Hersborg.

Caroline Wozniacki skal mandag i aktion næste gang i Wimbledon. I ottendedelsfinalen skal hun møde amerikaneren Coco Vandeweghe.

Efter sejren lørdag pointerede hun, hvor vigtig fysikken er for hende.

- Hvis jeg ikke er fit, kan jeg ikke løbe så mange bolde op, og jeg kan ikke komme i ordentlig position til at slå til bolden, som jeg gerne vil. Så det er helt sikkert en nøgle for mig, siger Caroline Wozniacki.