Mindre cykelhold kan åbne de store løb i fremtiden

De ni mand store hold har haft en klar kaptajn pakket ind af hjælperyttere med diverse kvaliteter, men fra næste sæson må Chris Froome og de andre mandskaber i cykelfeltet skære en mand fra.

Fra 2018 vil der kun være otte ryttere på hvert hold i alle tre grand tours samt nogle forårsklassikere - et tiltag fra Den Internationale Cykelunion (UCI) og løbsarrangørerne, som har til hensigt at øge sikkerheden ved at skrumpe feltet og samtidig gøre det sværere at kontrollere løbet.

Og det kan godt ende med at give cykelløb med mindre kontrol, end man igen har set i årets Tour de France fra det dominerende Sky-hold. Det vurderer Kim Andersen, sportsdirektør hos Trek.

- Man kan forestille sig, at løbet - med en rytter mindre på hvert hold til at kontrollere - måske bliver lidt mere åbent, siger han.

37-årige Lars Bak fra Lotto Soudal tror også, at de tunge klassementsmandskaber kan få sværere ved at styre slagets gang.

Samtidig ser han en udfordring i holdudtagelsen for de hold, som gerne vil at have både en klassementsrytter og en sprinter med.

- Det vil selvfølgelig blive sværere at kontrollere. Især hvis du udtager et hold, hvor du har to forskellige kaptajner, mener Lars Bak.

- Så skal du virkelig have nogle allroundere, som lidt kan det hele, for der skal både være til bjergrytteren og til sprinteren. Det kan godt blive lidt mere specifikt, hvordan folk vælger.

Reduktionen af ryttere i feltet skal være med til at øge sikkerheden, så der kommer færre styrt.

I årets Tour de France udgik 31 ryttere undervejs - langt de fleste på grund af styrt.

Kim Andersen føler sig overbevist om, at tiltaget vil have den ønskede effekt.

- Vi ser jo, at når først man har mistet 20-25 ryttere på grund af styrt i Touren, så er der færre styrt efterfølgende, siger han.

Lars Bak er ikke helt enig. Og han forudser også situationer, hvor uheldige hold rammes meget hårdt tidligt i løbene, fordi de antalsmæssigt bliver mere sårbare.

- Det er lidt irriterende for et hold, hvis de har to-tre styrt i den første uge. Så kan man virkelig blive handicappet, siger Lotto Soudal-danskeren.

Hans chef Marc Sergeant, som er Lotto Soudals ledende sportsdirektør, mener ikke, at de reducerede hold vil spille en rolle for sikkerheden.

Og faktisk mener han slet ikke, at det er hensigten fra UCI og arrangørerne.

- Lad os være ærlige. Det handler kun om at gøre dominansen mindre. Det handler ikke om sikkerhed. De vil bryde kontrollen lidt, og det kan helt sikkert godt gøre det mere åbent, siger Sergeant.