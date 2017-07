Milans målmandstalent vender på tallerken og forlænger

Her meddelte AC Milan, at klubben har forlænget kontrakten med det unge målmandstalent Gianluigi Donnarumma.

Aftalen er fireårig og binder Donnarumma til Milan frem til udgangen af 2021.

Den oprindelige kontrakt stod til at udløbe efter den kommende sæson. I juni meddelte Donnarumma og hans agent, at man ikke ønskede at forlænge med den italienske klub.

Det skabte kaotiske tilstande omkring den 18-årige målmand. Milan-fans kaldte ham for pengegrisk. Men i en snak med nogle få italienske journalister forklarede agenten Mino Raiola, at beslutningen ikke handlede om penge.

Det forlød, at Donnarumma var indstillet på at forlænge med Milan, men at den italienske klubs metoder til at få en underskrift i hus ændrede tingene.

Raiola sagde ifølge football-italia.net, at Donnarumma og dennes familie var blevet truet med døden, og at man ikke kan holde på en spiller ved at true ham.

Udmeldingen tog Milan-direktør Marco Fassone dog kraftigt afstand fra i samme medie.

Den uafklarede situation med Milan blev også illustreret, da Danmark mødte Italien ved U21-EM i juni. Under kampen kastede italienske fans pengesedler efter målmanden.

Ifølge AP er en nøgle til kontraktforlængelsen, at Milan også har skrevet kontrakt med målmandens storebror, Antonio, der også er målmand.

Donnarumma blev den yngste målmand til at starte på banen i en Serie A-kamp, da han var 16 år, otte måneder og seks dage.

Ifølge AP vil Donnarumma få en årsløn på cirka 44 millioner kroner.

Den unge keeper har spillet fire A-landskampe for Italien. Han anses for at være afløseren for veteranen Gianluigi Buffon på sigt.