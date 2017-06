Mikkel Hansen og PSG møder Aalborg i Champions League

Lodtrækningen placerede det danske mesterhold i gruppe B sammen med blandt andre Paris Saint-Germain, og dermed skal Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard en tur til Aalborg.

Ud over Aalborg og PSV så fik gruppe B også deltagelse af Vezprem fra Ungarn, Vive Kielce fra Polen, hviderussiske Meshkov Brest, RK Celje fra Slovenien samt de tyske hold Flensburg-Handewitt og THW Kiel.

Dermed venter der Aalborg lidt af en opgave i gruppespillet, hvor vinderen kvalificerer sig til kvartfinalen, mens fem hold går videre til ottendedelsfinalen.

Skjern Håndbold var også med i lodtrækningen til en af de to grupper, der består af seks hold, og hvor de to bedst placerede mandskaber skal spille om at nå ottendedelsfinalen.

Her endte Skjern i gruppe C med spanske Ademar Léon, slovenske Gorenje Velenje, mens det også bliver til et møde med Kadetten Schaffhausen fra Schweiz, Dinamo Bucuresti fra Rumænien og norske Elverum.