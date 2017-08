Mikkel Hansen forlænger med PSG frem til 2022

Mikkel Hansen er glad for at have fået sin fremtid på plads.

- Jeg er meget glad for det. Dette smukke eventyr med PSG begyndte for fem år siden og kommer til at fortsætte mange år endnu.

- Vi deler alle den samme vilje til at præstere både nationalt og internationalt og til at vinde mange titler, siger han til PSG's hjemmeside.

Mikkel Hansen skiftede til PSG Handball i 2012 og har siden da været en bærende profil på det franske storhold.

Her er det blandt andet blevet til fire franske mesterskaber.

Den parisiske ledelse er også godt tilfreds med forlængelsen.

- Denne forlængelse med Mikkel Hansen bekræfter klubbens status på verdensplan og vores ambitioner for de kommende sæsoner.

- Han er en af de bedste spillere i verden og kommer til at være afgørende for holdets succes de kommende år, siger vicedirektør Jean-Claude Blanc.

Mikkel Hansen har spillet 174 kampe for det danske håndboldlandshold og scoret 822 mål. Han var blandt andet med til at vinde OL-guld i Rio i 2016.