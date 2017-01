Mikkel Hansen efter rødt kort: Dommerne overreagerede

Efter 39 minutter var det slut for Mikkel Hansen, som blev præsenteret for det røde kort for at skubbe hårdt til en spiller fra Bahrain, som forinden havde været med til at give Mikkel Hansen en hård medfart.

- To mand hang på mig, og jeg prøvede at komme fri. Jeg ved ikke, om det var en lille overreaktion, men altså de fløj væk og spillede lidt på det. Jeg skulle måske være lidt klogere i forhold til det.

- Men jeg vil sige, at det er vildt at dele et rødt kort ud for det. Så er der i hvert fald mange røde kort, som skal deles ud i løbet af en kamp.

- Men nu vil jeg gerne lige se situationen på video, siger Mikkel Hansen til DR umiddelbart efter opgøret.

Selv om Mikkel Hansen var tilfreds med sejren og to point mere, så burde kampen være afgjort noget før, mener han.

- Det var for dårligt, at vi ikke kunne afgøre kampen noget før, så vi kunne spare nogle spillere.

- I hele kampen fik de lov at spille et minut i hvert eneste angreb. Det er nogle gange svært at spille mod.

- Vores forsvar fungerede ikke, og vi brændte lidt for meget i angrebet, men vi vandt, og det er det, som betyder noget, siger han til DR.