Midtjyske håndbolddamer slår rivalen Viborg i topbrag

FCM Håndbold øger forspringet til Viborg HK, så der nu er fem point mellem ligaens nummer et og to.

Stine Jørgensens straffekast med lidt over to minutter tilbage af kampen blev afgørende. I sidste sekund havde Amalie Grøn chancen for at udligne for Viborg, men fløjspillerens forsøg blev reddet af Martina Thörn.

Med sejren øger FC Midtjylland sit forspring ned til rækkens nummer to, netop Viborg HK, til fem point efter 14 ud af 22 kampe i grundspillet.

Det tager en smule pres af FCM Håndbold, der snart får et tæt kampprogram, når Champions League begynder igen. Søndag møder midtjyderne således Team Esbjerg i Champions League.

I onsdagens topkamp indledte FCM bedst og bragte sig foran med to mål efter ti minutter.

Inden pausen var momentum tippet Viborgs vej, og holdet var foran med et enkelt mål. To minutter inde i anden halvleg blev det til et tremålsforspring for Viborg, før midtjyderne kæmpede sig tilbage i kampen.

Holdet nåede ligeledes at komme foran med tre mål, før det var Viborg, som opnåede kontakt ved 25-25. Det viste sig siden at være forgæves med Stine Jørgensens afgørende træffer.

I Randers fik hjemmeholdet til sidst reddet uafgjort hjem mod København Håndbold, så det sluttede 27-27. Gæsterne var ellers foran i store dele af kampen.

Randers har fem point op til Silkeborg-Voel på sjettepladsen, som giver adgang til slutspillet. Der er yderligere to point op til København Håndbold, der ligger nummer fire.