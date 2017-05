Midtbanespiller vil have AGF i top-6 efter redning

Med en sejr på 1-0 over Viborg sikrede AGF sig endegyldigt en ny sæson i Alka Superligaen. Resultatet betød, at aarhusianerne sluttede på 11.-pladsen i denne sæson, og den er blevet sikret via en stærk defensiv.

AGF har blot lukket tre mål ind i de sidste fem kampe, og ifølge midtbanespilleren Mustafa Amini er det et tegn på defensivt kontinuitet på holdet.

- Vi har fået den defensive struktur på plads, og kan spille ud fra det. Vi har været stærke defensivt, og der er kun scoret et mål imod os i slutspillet. Næste sæson går vi efter top-6, siger han.

- Når vi har 18.000 tilskuere i ryggen, så er vi svære at slå ned. Vi har været stabile i hele nedrykningsspillet, men med tilskuerne i ryggen er det som om, vi har en ekstra mand på banen, siger han.

Netop kontinuiteten var også, hvad cheftræner Glen Riddersholm hæftede sig ved i kølvandet på søndagens kamp, som blev afgjort af et tidligt mål af topscorer Morten "Duncan" Rasmussen.

- Vi har fået den kontinuitet og stabilitet ind i tingene, som jeg har talt om mange gange. Efter vi har fået den, har vi ikke tabt i syv kampe, og holdt målet rent i fire af de syv, siger Glen Riddersholm.

- Holdet har været under pres, men når kniven har været allermest på struben, har holdet præsteret via et stærkt fællesskab, og det giver et positivt afsæt mod den nye sæson, siger AGF-træneren.

- Men vi skal stadig have ydmyghed og realisme, for der er stadig mange skridt for os at gå endnu. Det sagde vi også for ti måneder siden, da sæsonen startede, og det er der ikke ændret på.

Søndagens kamp havde lokket hele 17.462 tilskuere på stadion i Aarhus, hvilket var sæsonrekord.