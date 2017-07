Michael Rasmussen: Jeg fortryder ikke min brug af doping

- Nej, det gør jeg ikke (fortryder brug af doping, red.). Jeg ville aldrig acceptere, at mindre talentfulde og hårdtarbejdende ryttere kørte fra mig. Jeg ved, at jeg var en af verdens allerbedste klatrere (bjergryttere, red.), siger Rasmussen.

Den tidligere cykelrytter Michael "Kyllingen" Rasmussen fortæller lørdag i et interview med den norske avis VG, at han ikke fortryder, at han tog doping under sin cykelkarriere.

- Det var jeg, siden jeg var 18 år gammel. Men på et tidspunkt var talent og hårdt arbejde ikke nok. Da bestemte jeg mig for også at blive en del af kulturen. Året efter blev jeg verdensmester i mountainbike.

Danskeren kørte i den gule førertrøje i Tour de France i 2007. Han havde et betragteligt forspring ned til Alberto Contador på andenpladsen med fire etaper tilbage af løbet, da han blev trukket ud af løbet af sit daværende hold, Rabobank.

Det skete, fordi det var kommet frem, at en tidligere cykelrytter havde set Michael Rasmussen træne i Italien på et tidspunkt, hvor Rasmussen havde fortalt, at han var i Mexico.

Michael Rasmussen fortæller, at han stadig er bitter over måden, som tingene faldt ud på for ti år siden.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er bitter. Det er ikke en positiv egenskab, men i dette tilfælde er jeg bitter. Det skyldes, at Tour de France ikke blev renere af, at jeg tog hjem. Cykelsporten blev ikke renere, siger han.

I 2013 fortalte Rasmussen på et pressemøde, at han havde benyttet sig af doping under sin karriere, at han ville samarbejde med dopingmyndighederne, og at han indstillede sin aktive karriere.

Samme år udgav han bogen "Gul Feber", der handler om Kyllingens karriere og cykelsporten. I bogen navngav han andre ryttere, der havde brugt doping.