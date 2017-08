Michael Mørkøv skifter hold efter Tour-skuffelse

Quick-Step-holdejeren Patrick Lefevere fik hurtigt overtalt Mørkøv til et skifte, forklarer danskeren.

- Jeg har altid været interesseret i dette hold, og da Patrick kom med et tilbud om at køre for holdet i de næste to år, kunne jeg ikke afvise det.

- Det er et hold, man altid beundrer og holder øje med som en konkurrerende rytter. Men mest vigtigt: Patrick og resten af holdet ser altid ud til at få det bedste ud af rytterne.

- Også ryttere på min alder har udviklet sig på holdet, så jeg tror, at skiftet kan hjælpe mig i min udvikling, siger Mørkøv til holdets hjemmeside.

32-årige Mørkøv troede tidligere på året, at han skulle køre Tour de France, men Katusha valgte at se bort fra danskeren.

Alligevel vælger Mørkøv at se tilbage på tiden på Katusha-mandskabet med positive briller.

- Jeg har været tilfreds med mine to seneste sæsoner hos Katusha og med de resultater, vi sammen har opnået. Det gør mig endnu motiveret til at afslutte sæsonen stærkt inden skiftet til mit nye hold, siger han.

Mørkøv forklarer også, at han ser frem til at hjælpe sprinterne Elia Viviani og Fernando Gaviria frem til sejre.

- Jeg tror, jeg kan hjælpe dem begge meget i en sprint. Over de seneste år mener jeg, at jeg har bevist, at jeg er en af de bedste "lead-out"-ryttere i en massespurt, siger Mørkøv.

Brian Holm er også tilknyttet Quick-Step som sportsdirektør.