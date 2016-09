Michael Laudrup dirigerer sine tidligere Mallorca-spillere i et opgør på Mestalla i Valencia. Det kan blive danskerens kommende hjemmebane.

Artiklen: Michael Laudrup: Positivt at blive rygtet til Valencia

Michael Laudrup: Positivt at blive rygtet til Valencia

Valencia leder efter en ny træner, og spanske medier skriver, at Laudrup er en kandidat. Danskeren er positiv.

Laudrup ser det som noget positivt at blive sat i forbindelse med trænerjobbet i storklubben. Det skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

- Det er på samme tid positivt som trist, når man bliver nævnt i forbindelse med et job i fodboldverdenen, når sæsonen er gået i gang, skriver Michael Laudrup.

- Positivt fordi man bliver nævnt til et job, som rigtigt mange personer gerne vil have. Man skal huske på, at der kun er 20 af den slags job i de fleste fodboldlande. Altså i den bedste række.

- Trist fordi det ofte betyder, at en kollega er blevet fyret fra sit job, hvilket naturligvis er et fagligt nederlag for den person, uanset hvor meget man så får i "gyldent håndtryk", skriver Laudrup i mailen til Ekstra Bladet.

Han afviser dog at gå nærmere ind i detaljer om, hvorvidt han er interesseret i jobbet.

To gange tidligere har han været træner i Spaniens bedste fodboldrække, da han stod i spidsen for Getafe og Mallorca. Som aktiv spillede han for Barcelona og Real Madrid.

Laudrups seneste trænerjob var i Lekhwiya SC fra Qatar. Her stoppede han i sommeren 2015.