Mestertræneren Conte: Spillerne troede på mit projekt

Midt i jubelscenerne foran klubbens fans afgav Conte et interview, hvor han roste hele Chelseas trup for at have troet på de idéer, han tog med sig fra Italien.

Italieneren Antonio Conte kom til Chelsea som manager forud for indeværende sæson, og fredag aften kulminerede Contes Chelsea-ophold, da mesterskabet kom i hus med 1-0-sejr over West Bromwich Albion.

- Det er en stor præstation af spillerne, og jeg vil gerne takke dem for deres engagement og store arbejdsmoral gennem sæson.

- Det var ikke nemt for mig at ankomme til England og opleve nye vaner, et andet sprog og overtage et hold, der kom fra en dårlig sæson.

- Spillerne viste fra start, at de troede på mig og på, at vi sammen kunne gøre noget stort i denne sæson. Efter sådan en sejr som i aften må vi være glade, og vi skal være glade, siger Antonio Conte til Sky Sports ifølge AFP.

Chelseas mesterskabsfest var ellers ved at blive udskudt, da holdet havde stort besvær med at skabe chancer mod West Bromwich.

Efter 82 minutter sørgede Michy Batshuayi for, at der blev noget at fejre, da han kom først på et indlæg. Det var blot andet sæsonmål af den belgiske reserveangriber.

- Det var dejligt. Det er min bedste dag i Chelsea. Alle er glade, og vi har taget trofæet, siger matchvinderen.

Hans holdkammerat Cesc Fabregas var ellers begyndt at tvivle på, at West Bromwich kunne nedbrydes.

- Jeg troede, det ville være en af de dage. Vi havde en del chancer, men vi blev lidt nervøse.

- Så viste fodboldens skønhed sig: En spiller, der ikke spiller ret meget, scorede det mål, som sikrede os mesterskabet, siger Fabregas.

Chelsea har vundet seks engelske mesterskaber.