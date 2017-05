Mestertræner stopper i Team Esbjerg

Mandag meddelte de tidligere DM-guldvindere, at sportschef Thomas Hylles stilling nedlægges, og tirsdag fortæller klubben, at også cheftræner Lars Frederiksen er færdig i klubben efter seks år.

Team Esbjerg meddeler, at klubbens ledelse har besluttet sig for at skille sig af med træneren efter en skuffende sæson, hvor klubben ikke formåede at komme med i slutspillet.

- Da vi forlængede aftalen med Lars Frederiksen med yderligere to sæsoner, kunne vi ikke forudse forløbet af denne sæson, og at truppen ville komme til at gennemgå en så omfattende fornyelse.

- Vi har på den baggrund vurderet, at tidspunktet er inde til at skifte cheftræner, siger Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, i en pressemeddelelse.

Team Esbjerg vandt for to år siden DM-sølv, og sidste år blev det til klubbens første danske mesterskab efter en nervepirrende afgørelse på straffekast mod FCM Håndbold.

I den netop overståede sæson var Team Esbjerg med i Champions League, hvor klubben nåede frem til andet gruppespil.

- Lars' resultater i klubben vidner om et flot og målrettet arbejde gennem alle årene.

- Han er en personlighed, der ved siden af trænergerningen har sat sit store aftryk i klubben, også i forhold til sponsorer, og det er med vemod, vi siger farvel til hinanden, siger Bjarne Pedersen.

Team Esbjerg meddeler, at den assisterende cheftræner, Jesper Jensen, vil stå for træningen i den kommende tid.

Klubben regner med hurtigt at melde navnet på en permanent cheftræner ud.