Messi til Neymar: Held og lykke fremover

- Det har været en stor fornøjelse at have delt alle disse år med dig, min ven.

Efter de fine ord har Messi tilføjet "Tkm", en forkortelse der i spansktalende lande betyder, "jeg elsker dig højt" eller "jeg holder meget af dig".

Onsdag skrev den spanske klub på sin hjemmeside, at Neymar havde meddelt klubben, at han vil forlade den.

Klubben gjorde samtidig opmærksom på, at det koster 222 millioner euro at købe brasilianeren fri fra klubben.

Det svarer til 1,65 milliarder danske kroner og vil indfri Neymars frikøbsklausul.

Beløbet vil i så fald gøre ham til den dyreste fodboldspiller i historien.

Han vil med længder overgå den hidtidige rekord på 105 millioner euro, som Manchester United sidste sommer gav for midtbanestjernen Paul Pogba.

Alt tyder på, at Neymar skifter til den franske storklub PSG, der det seneste stykke tid har været meldt interesseret i den 25-årige brasilianer.

Præsidenten for den spanske Primera Division, Javier Tebas, har tidligere sagt, at han vil klage over PSG, hvis den franske klub betaler det rekordhøje beløb.

Han mener i så fald ikke, at PSG kan overholde reglerne for Financial Fair Play.

Neymar er fortsat på kontrakt i Barcelona, men har fået tilladelse til ikke at deltage i holdets træninger. Brasilianeren underskrev sidste år en kontrakt frem til 2021 med FC Barcelona.

Den 25-årige brasilianer kom til Barcelona fra brasilianske Santos i 2013. Han har spillet 186 kampe for Barcelona og scoret 105 mål.